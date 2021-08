Nouvelles manifestations anti-pass sanitaire ce samedi

Les opposants au pass sanitaire se sont donnés une nouvelle fois rendez-vous pour protester contre "une dictature sanitaire", a-t-on pu entendre dans les précédents défilés. La semaine dernière, ils étaient 250 000 manifestants dans toute la France.



Le profil de citoyens très divers dans un cortège où les débordements sont plutôt rares ferait grossir les rangs du mouvement peu à peu chaque samedi depuis le 17 juillet dernier.

A La Réunion, en plus des rendez-vous à Saint-Pierre à partir de 10H au niveau du marché forain puis à 14H pour un "kabar la liberté" devant la préfecture à Saint-Denis, se sont ajoutées des mobilisations devant les hôtels de ville de Saint-Leu, Saint-Paul, Saint-Benoit ou encore Saint-Louis à 14H.



Les manifestants continuent à revendiquer également la levée des brevets sur les vaccins, la réouverture des 77 000 lits d’hôpitaux fermés en 15 ans ou encore l’abandon de la réforme retraite et de l'assurance chômage, à l’image du collectif Extinction Rébellion.



Un "appel à candidatures" a été passé à la Direction nationale de la Police pour gonfler les rangs des forces de police locale, a confirmé cette semaine le préfet Jacques Billant. [Les Antilles et La Réunion font partie des départements qui bénéficieront d'un renfort de policiers pour soulager les effectifs locaux. ]urlblank:https://www.zinfos974.com/Des-policiers-de-metropole-invites-a-soulager-leurs-collegues-de-La-Reunion-et-des-Antilles_a172244.html



Sur le front épidémique, un cinquième samedi de mobilisation alors que "la situation sanitaire sur l’île poursuit sa dégradation avec un taux d’incidence hebdomadaire en forte augmentation qui atteint maintenant les 420,5/100000 habitants le 10 août", ont annoncé les autorités sanitaires.