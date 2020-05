A la Une . Nouvelles conditions de quarantaine : Annick Girardin donne des précisions

La ministre des Outre-mer a donné des précisions sur le mode de quatorzaine à l’arrivé dans les territoires ultramarins. Une expérimentation va être tentée jusqu’au 22 juin consistant à un dépistage avant le départ et une septaine à l’arrivée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 31 Mai 2020 à 09:42 | Lu 1023 fois

Lors de la présentation de la phase 2 du déconfinement jeudi dernier, Édouard Philippe avait annoncé du changement sur le mode quatorzaine à l’arrivée dans les territoires ultramarins. Le jour suivant, c’est Jacques Billant, le préfet de La Réunion, qui précisait qu’une phase de test aurait lieu jusqu’au 22 juin. Finalement, c’est Annick Girardin qui a présenté les contours de cette expérimentation samedi 30 mai.



Ce nouveau protocole expérimental consiste à effectuer un test Covid-19 48h avant le départ avant une septaine à l’arrivée sur le territoire. Un nouveau test sera alors réalisé. S’il est négatif il sera alors possible "d’adapter les mesures de la deuxième septaine, avec des restrictions moindres, et des déplacements avec quelques interdits" indique la ministre. Ce dispositif n’est toutefois pas encore validé par le Conseil scientifique. Un décret doit impérativement être publié pour imposer les tests au départ.



