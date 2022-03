Mayotte Nouvelle vigilance jaune fortes pluies et orages pour Mayotte

La pluie et les orages n'en finissent pas de s'installer sur Mayotte. La Préfecture de Mayotte appelle la population à la vigilance, dans un contexte de sols déjà détrempés. Par NO - Publié le Jeudi 24 Mars 2022 à 12:13

Il va pleuvoir aujourd'hui sur Mayotte, des ondées à caractère orageux. Une masse nuageuse arrivant du Sud-Est va aborder le département, ce qui pourrait provoquer au cours de l'après-midi des averses orageuses. Météo France a ainsi émis un bulletin de vigilance jaune pluies et orages.