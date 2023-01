A la Une . Nouvelle tuerie de masse aux Etats-Unis, les victimes fêtaient le Nouvel an chinois

Nouvelle tuerie de masse aux Etats-Unis. Une fusillade a éclaté cette nuit à Monterey Park, près de Los Angeles, dans un club de danse à l'intérieur duquel on célébrait le Nouvel an chinois. Le bilan fait état de 10 morts et de 10 blessés. L’auteur présumé est un homme, armé d'un fusil semi-automatique, toujours en fuite Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 à 18:31

Le suspect a ouvert le feu dans un dancing de Monterey Park à l'intérieur duquel les habitants célébraient le Nouvel an lunaire. La ville compte une très importante communauté asiatique.



A leur arrivée, les policiers ont trouvé un véritable carnage et des gens affolés qui fuyaient dans tous les sens.



Au moins dix personnes ont été tuées, dix autres blessées,. L'auteur est en fuite.



La fusillade s'est déroulée vers 22 heures (heure locale, 10h00 à La Réunion) dans un secteur où avait eu lieu, plus tôt dans la journée, un festival du Nouvel An lunaire, à la veille du Nouvel An chinois. Plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient participé à cet événement.



Les enquêteurs ignorent pour le moment si le suspect connaissait les victimes ou s'il s'agissait d'une attaque ciblant la communauté asiatique.





Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur