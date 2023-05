Nouvelle tuerie de masse aux Etats-Unis dans un centre commercial du Texas

C'est un policier qui se trouvait dans le centre commercial pour une autre affaire qui a abattu l'assaillant. L'homme a tué huit personnes et fait plusieurs blessés dont trois en état d'urgence absolue.



Un enfant de 5 ans a également été touché, indique la presse nationale. "Allen est une ville sûre et fière, ce qui rend cet acte insensé de violence encore plus choquant", a déclaré dans un communiqué son maire, Ken Fulk.



Pourtant selon le site Gun Violence Archive, plus de 195 tueries de masse (définies par 4 personnes ou plus blessées ou tuées par arme à feu) ont eu lieu cette année aux Etats-Unis où il y a plus d'armes à feu que d'habitants.