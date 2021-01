A la Une . Nouvelle tentative de l'huissier envoyé par Alex Augustine pour obtenir le PV de l'élection

La Ligue réunionnaise de football devait rouvrir ses portes ce jeudi. L'huissier envoyé par Alex Augustine est passé pour, de nouveau, tenter de voir le procès-verbal de l'assemblée élective de dimanche dernier. Alex Augustine et ses colistiers tentent toujours de comprendre l'équation du scrutin qui a vu Yves Ethève l'emporter très largement. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 à 21:05 | Lu 147 fois





C'est sur ce PV que doivent être consignées les procurations qui avaient été établies avant le vote par les présidents de clubs qui ne pouvaient se rendre à l'AG élective.



Mais depuis dimanche, aucune trace du fameux PV. Le jour même à la Plaine des Cafres, une fin de non recevoir est adressée au candidat malheureux. Le lendemain, lundi, il demande à la Ligue où il peut consulter le PV, on lui dit alors de retenter le lendemain, ce qu'il fait.



Le passage d'Alex Augustine dans les locaux de la LRF donne lieu à une bataille d'huissiers, mandatés d'un côté comme de l'autre. Alors que la Ligue de foot envoie les siens le matin pour constater ce qu'ils appelleront "l'incident", Alex Augustine fera également constater par un huissier, l'après-midi, l'obstacle rencontré pour simplement voir ce fameux PV.







"Je ne peux pour l’heure vous transmettre aucun document"



Une nouvelle tentative pour la transparence a eu lieu ce jeudi matin. L'huissier engagé par Alex Augustine s'est rendu au siège de la LRF à Sainte-Clotilde pour sommer de remettre sur le champ la liste d’émargement, le nombre de procurations reçues ainsi que les procurations elles-mêmes. Devant un bâtiment fermé au public, l'huissier n'y trouvera qu'un administratif de la Ligue pour lui signer l'acte procédural qui sera versé au dossier et se voir répondre sensiblement le même prétexte depuis mardi.



"Ces documents ne peuvent être remis mais sont simplement consultables en présence des membres de la commission régionale de surveillance des opérations électorales présidée par Monsieur Pitou. La Ligue fait tout son possible pour que le rendez-vous avec les membres de la commission se fasse dans les meilleurs délais. Je ne peux pour l’heure vous transmettre aucun document", dira l'agent administratif de la Ligue.



Ce n'est donc pas tout de suite qu'Alex Augustine pourra jeter un oeil sur les mystérieuses pièces et pouvoir enfin comprendre par quelle magie il a pu se retrouver avec si peu de votes dimanche (62 voix contre 476 à son adversaire Yves Ethève).



