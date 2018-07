Nouvelle tentative de capture du requin prisonnier du bassin de la NRL

Le requin juvénile prisonnier du bassin de rétention du chantier de la NRL vit peut-être ses dernières heures de liberté.



L’animal est retenu dans ce bassin artificiel créé par l’avancée de la digue côté Possession de la Nouvelle route du littoral. Il a été aperçu pour la première fois il y a plus d’un mois. A l’époque, ce sont des ouvriers qui ont averti leur hiérarchie de la présence supposée d’un squale.



L’animal n’a pour l’heure pas été identifié formellement. S’il s’agit bien d’un requin juvénile de moins d’un mètre, les responsables du Centre de Ressources et d’Appui pour la Gestion du Risque Requin n’ont pour l’heure pas pu vérifier s’il s’agissait d’un requin bouledogue, tigre, ou d’une autre espèce. Car de son pedigree dépendra son sort.



S’il s’agit de l’une des deux espèces ciblées dans le cadre du dispositif de captures le long du littoral côtier réunionnais, il sera transféré dans les bassins d’Hydro Réunion à l’Etang-Salé à des fins d’études. S’il s’agit d’une autre espèce, il devrait être relâché.



Le 16 juillet, la première tentative pour le capturer avait échoué. Le bassin fait à certains endroits entre 4 à 5 mètres de fond. L’équipe du CRA sera accompagné ce lundi après-midi de pêcheurs à la senne, grâce auxquels ils espèrent remonter le fameux squale.



Si les chances de succès progressent, puisque le bassin de rétention continue de diminuer de surface au fil de l’avancée des travaux, l’utilisation du filet sur un fond marin irrégulier rendra la mission de localisation et de capture compliquée.