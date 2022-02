Nouvelle tempête tropicale : Le risque se maintient en fin de semaine

Le risque de formation d'une tempête tropicale est de 30 à 60% pour les journées de dimanche et lundi. Le système dépressionnaire devrait à ce moment-là se trouver à plusieurs milliers de kilomètres de La Réunion.



Le CMRS de La Réunion n'évoque pour l'instant aucune prévision de trajectoire.



Les modèles prévisionnistes traduits par Windy voient le système dépressionnaire se former loin à l'Est des terres habitées et piquer vers le Sud.



Il faut rappeler que l'incertitude est grande à ce stade, à environ 5 jours de la formation probable du système dépressionnaire.