Nouvelle route du Littoral - Mesdames et Messieurs les Députés de La Réunion

Par Armand Gunet, Président "Réagissons !" - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 14:52 | Lu 98 fois

Il serait grand temps que vous sortiez de votre tanière pour exiger du président Didier Robert qu'il dénonce le marché de digue MT5-2



Il faut mettre fin à ce marché qui étrangle financièrement La Réunion et qui la conduira à une asphyxie mortelle.



Raison : le groupement NRL est défaillant dans son engagement de fournir les matériaux rocheux.



Il y a une solution pourtant bien meilleure qui consiste à relier La Grande-Chaloupe à La Possession par une route sous galerie de protection.



Cela se fait couramment dans les pays de montagne, avec succès.



Pourquoi cela ne marcherait-il pas à La Réunion ?



Il est encore temps de changer son fusil d'épaule puisque les travaux pour une digue n'ont pas commencé.



Dois-je vous rappeler que la fonction de député de La Réunion ne consiste pas (uniquement) à prendre l'avion pour pointer au Palais Bourbon puis à aller faire des emplettes et se faire une toile à Paris ???



Mon association, "Réagissons !" attend avec impatience la copie du courrier postal ou mèl que vous écrirez en ce sens sans tarder au président de Région.

Sincères salutations.





