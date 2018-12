Nouvelle promotion de Médiateurs de Sureté Urbaine

L’objectif de s’inscrire dans un projet de Médiation auprès des parents afin de faire respecter les règles de sécurité routière aux abords des écoles ne change pas. De l’école Mathilde Frappier de Montbenoît, à l’école Primaire Eucalyptus, en passant par Bernica, Ruisseau, Fleurimont, Ravine Daniel, Tan Rouge, Guillaume, La Saline… les Médiateurs de Sureté Urbaine sont en lien avec les enfants, les parents et les responsables d’établissement. Et ils ont pour mission de remonter toute information relative à la sécurité à proximité des établissements scolaires.



« Vous représentez la commune, mais également l’ordre car vous portez l’uniforme bleu », souligne le Maire de Saint-Paul. « Bleu comme sécurité et sérénité que vous devez apporter aux abords des écoles de la commune. Le matin à l’entrée des cours et l’après-midi à la sortie des élèves ».



Sous la houlette de la Police Municipale, les jeunes MSU sont chargés de porter une attention particulière devant plusieurs établissements où des actes d’incivilité, des difficultés de circulation ont été signalés. Plusieurs conseils leur ont été prodigués, en ce qui concerne notamment les poids lourds (dont l’arrêt est à éviter aux abords des écoles) et les deux-roues (aussi vulnérables que dangereux).



« Par votre présence, vous assurez une mission de surveillance de la voie publique et des abords immédiats des écoles, ainsi que la gestion des flux aux entrées et sorties des établissements scolaires », poursuit Joseph Sinimalé. « Même si c’est un emploi civique, vous commencez votre vie active. C’est une porte qui s’ouvre pour vous qui mettez le pied à l’étrier. Je vous invite à prendre à cœur votre mission de médiateur ».