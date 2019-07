La grande Une Nouvelle poussée hivernale : De la neige possible

Une nouvelle poussée hivernale est prévue en seconde partie de nuit ce dimanche et lundi avec l'arrivée d'un front froid pluvieux, rappelle Météo France.



Les façades Ouest et Sud peuvent s'attendre à de bonnes averses.



Dans l'Ouest, dans les hauts et sur les flancs du volcan, ​ un vent de Sud avec des rafales à 70 km/h s'établit.



Une houle de Sud-Ouest entre 3m et 3m50 fait son arrivée en fin d'après-midi de la Pointe des Galets à la Point de la Table.



Côté températures, un net refroidissement des maximales et minimales est attendu avec une possibilité, sur le Piton des Neiges, à plus de 3000m, d'averses lundi après-midi sous forme de neige et de pluie mêlées.



Affaire à suivre donc...

