La grande Une Nouvelle opération de recherches organisée ce samedi pour retrouver Brigitte Ligney

Deux mois après la disparition toujours inexpliquée de la randonneuse du volcan, Brigitte Ligney, les bénévoles n'ont pas baissé les bras. Une nouvelle expédition est prévue ce samedi pour explorer la zone de la Caverne Voleur. Par IS - Publié le Vendredi 24 Septembre 2021 à 14:31

Ce samedi 25 septembre 2021, les bénévoles des groupes de recherches de Brigitte Ligney vont explorer la zone de la Caverne Voleur. "Le projet est de s'enfoncer encore davantage dans la forêt en-dessous de ce site. Une jonction au Y du sentier Jacques Payet et de la Caverne Voleur est prévue entre ceux qui monteront par le Sud et ceux qui arriveront par Foc Foc par la route du volcan", communiquent les volontaires qui n'ont toujours pas baissé les bras, deux mois presque jour pour jour après la disparition de la randonneuse.

L'opération est ouverte aux randonneurs expérimentés tout en sachant que les approches ne seront pas faciles. "Il est impératif d'être équipé correctement avec protection intégrale des jambes, des gants, des manches longues pour couvrir les bras et une lampe torche. Sans oublier au moins deux litres d'eau et de la nourriture au regard des efforts qu'il faudra déployer", indiquent ceux qui sont à l'origine de l'opération.

Trois véhicules tout-terrain ayant l'autorisation de circuler sur la piste partiront du parking Foc foc aux alentours de 7h. Si vous souhaitez vous y joindre, il est impératif pour une bonne organisation de la journée de vous faire connaitre via le groupe Facebook " Recherches Brigitte Ligney 974 ". Pour rappel, lundi 26 juillet dernier, Brigitte Ligney et son compagnon, en vacances pour la première fois à La Réunion, étaient partis en randonnée sur le GR R2. Au croisement avec le sentier Payet, la sexagénaire avait pris de l'avance sur son conjoint qui avait fait une pause. Depuis, Pour rappel, lundi 26 juillet dernier, Brigitte Ligney et son compagnon, en vacances pour la première fois à La Réunion, étaient partis en randonnée sur le GR R2. Au croisement avec le sentier Payet, la sexagénaire avait pris de l'avance sur son conjoint qui avait fait une pause. Depuis, les recherches, d'abord menées par les gendarmes engageant de nombreux moyens à leur disposition, n'ont pas permis de retrouver l'édile de la petite commune de La Chenalotte, dans le Doubs.





Publicité Publicité