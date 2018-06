Nouvelle opération de broyage des déchets végétaux en déchèterie ce mercredi 13 juin et d'autres à venir...

Mercredi 27 juin : Déchèterie de Saint-Laurent à La Possession

Mercredi 4 juillet : Déchèterie Les Capucines à Trois-Bassins

Le TCO donne de nouveau rendez-vous aux usagers de l’Ouest, ce mercredi 13 juin 2018 entre 8h30 et 12h30, cette fois à la déchèterie de La Marine au Port Ils sont invités à apporter leurs déchets végétaux et pourront repartir avec du broyat et des conseils utiles pour pratiquer le jardinage au naturel.C'est pratique, écologique et gratuit !Une première opération de broyage en déchèterie a eu lieu à Plateau Caillou le 31 mai, à l'occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable Une autre a été proposée le jeudi 7 juin à Déchèterie de la Pointe des Châteaux (Saint-Leu).Deux autres opérations de broyage restent à suivre dans l'Ouest jusqu'au 4 juillet 2018... C’est le moment d’en profiter !