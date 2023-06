Nouvelle opération "anti-pub" pour Extinction Rebellion Réunion

Ce mercredi, plus de 60 panneaux publicitaires ont été marqués d'une grande croix rouge sur la commune de Saint-Paul sur les secteurs de Saint Gilles les bains, de la route du théâtre et du centre-ville de Saint Paul, pour dénoncer l'invasion publicitaire dont fait l'objet la commune.



Parmi ces panneaux, plus de la moitié sont illégaux et ont déjà fait l'objet d'un signalement au préfet depuis 2021. On constate malheureusement que pratiquement rien n'a changé en 2 ans. La préfecture, davantage intéressée par les contrôles routiers du weekend que par le respect du code de l'environnement, ne met pas les moyens nécessaires pour empêcher ces infractions.



On demande donc à la mairie de Saint Paul, qui prévoit de mettre en place un règlement local de publicité, de prendre les choses en main, et de saisir le préfet pour que ces verrues publicitaires illégales qui défigurent la commune et la station balnéaire disparaissent au plus tôt.



On a constaté que les 4 panneaux illégaux de la chaussée Royale dénoncés par l’association Paysage de France en 2021 ont été régularisés en moins d'1 mois. Il est donc possible d'agir rapidement lorsque la volonté politique est au rendez vous.



Monsieur le maire, libérez les Saint-Pauloises et Saint-Paulois de ces incitations permanentes à la consommation qui défigurent notre commune, dégradent le cadre de vie des habitants, et nuisent de manière évidente à son attractivité touristique.



Nous informons les afficheurs illégaux ainsi que les annonceurs publicitaires, que nous prévoyons de continuer à cibler ces panneaux tant qu'ils ne respecteront pas le code de l'environnement et nous appelons les réunionnais qui souhaitent lutter près de chez eux contre ce fléau à nous rejoindre pour multiplier ces actions.