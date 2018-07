Nouvelle nuit d'émeutes à Nantes : Les riverains parlent de bavure policière

Les quartiers de Nantes s'embrasent un à un après la mort, mardi soir, d'Aboubakar F., 22 ans, lors d'un contrôle de police. Depuis les faits, des riverains témoins de la scène ont démenti la version des forces de l'ordre, accusant ces dernières de bavure.



Selon la police, c'est en état de légitime défense qu'un CRS a tiré dans la carotide du jeune homme, qui subissait un contrôle dans le quartier du Breil, sous le regard de nombreux voisins postés aux fenêtres. Ces derniers assurent que, contrairement aux explications des policiers, le jeune Aboubakar F. n'a heurté personne en reculant sa voiture.



Le jeune, sous le coup d'un mandat d'arrêt, aurait cherché à s'enfuir, faisant marche arrière après une demi-heure d'échange tendus avec les policiers, qui lui auraient demandé plusieurs papiers d'identité. Mais, contrairement aux affirmations des policiers, Aboubakar F. n'aurait heurté personne: la thèse de la légitime défense est donc remise en question par des témoins de l'homicide.



Cette nuit encore, alors que les forces de l'ordre occupaient en nombre le territoire des cités, des heurts ont eu lieu. Des voitures ont de nouveau été incendiées et des projectiles ont été lancés sur les policiers et CRS par des jeunes encagoulés. Sur les lieux du décès, on peut lire sur les murs : "la police tue".