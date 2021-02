A la Une . Nouvelle mobilisation du GRTS ce mardi sur le site du chantier de la NRL

N’ayant toujours pas eu gain de cause hier, les membres du Groupement réunionnais des transporteurs du Sud (GRTS), menés par Hubert Poinapin, ont reconduit ce mardi leur mouvement sur le site du chantier de la NRL. Leurs revendications sont les mêmes: une meilleure répartition du marché MT 6-5 et une réunion avec le groupement pour tenter de trouver une issue favorable à cette grogne. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 16 Février 2021 à 08:30 | Lu 831 fois



Hubert Poinapin: "Caroupaye a manipulé les autres !"

Comme hier et épaulé de quelques membres de son syndicat, Hubert Poinapin a de nouveau disposé ses camions pour empêcher les camions appartenant à la famille Caroupaye de se rendre sur ce chantier MT 6-5. Il promet de durcir son mouvement si aucune solution n’est trouvée.



Un mouvement qui ne fait pas l’unanimité chez l’ensemble des transporteurs. Le président de la FNTR, Jean-Gaël Rivière, proche de Jean-Bernard Caroupaye, dit ne "pas comprendre" la colère de son collègue transporteur. A l'entendre, Hubert Poinapin se retrouve isolé pour une raison assez complexe qui incombe à des désaccords entre lui et Didier Hoareau.

