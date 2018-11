Nouvelle mobilisation de riverains contre l'installation d'une antenne relais au Ouaki

Après les riverains de la rue Canne Bonbons c’est au tour de ceux de la rue du Ouaki de se mobiliser contre le projet d’installation d’une antenne relais. Les riverains ont jusqu’au 23 décembre pour prendre connaissance du dossier de présentation avant l’éventuel octroi du permis de construire.D’une hauteur de 20m de haut, de type palmier, l’antenne sera implantée chez un particulier à proximité de l’Eglise Fatima.En apprenant la nouvelle, les riverains se sont rapidement mobilisés. Hier, une quinzaine se sont rassemblés. Une pétition de 400 signatures pour le moment, du porte à porte pour informer les habitants concernés mais aussi une nouvelle manifestation est prévue mercredi matin dès 7h30. "Nous voulons frapper les esprits de manière pacifique. Les autorités doivent prendre en compte le danger que représente ces antennes à proximité des habitations", déclare Max, qui réside à quelques mètres de là où devrait être implantée l’antenne. "Ma femme est assistante maternelle, si l’antenne se construit les parents ont déjà annoncé qu’ils ne lui amèneront plus leurs enfants", déplore-t-il.Aux conséquences pour la santé, s’ajoutent pour les riverains la baisse de valeur de leurs biens immobiliers. Les riverains se disent prêts à mener le combat et comptent sur le soutien du maire. Même si la demande d’autorisation d’implantation à l’opérateur est en règle, "le maire peut décider de dire non comme ce fut déjà le cas en métropole", assure Max.