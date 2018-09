Société Nouvelle marque et nouveau label pour l'Office de Tourisme de l'Ouest





La démarche de l’Office de Tourisme de l’Ouest



Depuis sa création en 2014, l’Office de Tourisme de l’Ouest a mis en place une stratégie de démarche Qualité ambitieuse, afin de proposer des services d’excellence touristique à la population Réunionnaise comme aux touristes extérieurs.



En effet, en 2016, l’Office de Tourisme a obtenu la Marque Qualité Tourisme, délivrée par le Ministère délégué au tourisme ; et en 2017, il a été classé Catégorie I, accédant ainsi à la plus haute marche du podium des Offices de Tourisme et permettant aux communes de prétendre au classement en station de tourisme, ce qu’a obtenu d’ailleurs cette année la Ville de Saint-Paul.



En 2018, l’Office de Tourisme de l’Ouest a candidaté pour obtenir la marque Esprit Parc, pour tout d’abord, un de ses produits, la randonnée guidée "Piton Rouge", proposée dans un de ses Zarlor Rando ; puis a souhaité labelliser son circuit culturel sur Saint-Paul "Zarlor vangué" Ville d’Art et d’Histoire. C’est chose faite donc depuis cette fin du mois d’août !



L’Office de Tourisme de l’Ouest valorise le patrimoine de l’Ouest, à travers notamment ses Zarlor, ses produits touristiques construits autour des notions d’authenticité, d’échanges, de respect, de partage… valeurs partagées donc avec le parc national de La Réunion et la marque Esprit Parc ainsi que le label Ville d’Art et d’Histoire et la ville de Saint-Paul.



La Randonnée guidée Piton Rouge marquée "Esprit Parc" pour 5 ans



La randonnée Piton Rouge est une sortie qui part sur les traces du Roi Phaonce, ce roi mythique, souverain des esclaves marrons, dont le domaine s’étendait du Petit Bénare au Grand Bénare, dit-on.



Ce sont les éclaireurs de l’Ouest, accompagnateurs en montagne, qui font découvrir aux randonneurs cette histoire, la faune et la flore du lieu et les vues splendides sur la côte Ouest.



Dans le cadre du Zarlor rando Piton Rouge, les participants prennent leur déjeuner au High Hub Hostel (ex gîte des Tamarins), marqué également "Esprit parc national".



Le circuit culturel "Zarlor Vangué dan zistoir Saint-Paul" labellisé Ville d’Art et d’Histoire



Ce circuit est proposé par l’Office de Tourisme tous les vendredis matins, avec notre éclaireur de l’Ouest Clovis Etchiandas, guide patrimoine.



Il fait traverser trois siècles d’histoires pendant cette visite de 2h, à travers le centre historique, le cimetière marin, la grotte du peuplement, les vestiges de la gare… (Plus d’information au 0810 797 797 –



Ce circuit a été labellisé par le service VAH de la mairie de Saint-Paul.



La marque Esprit Parc national



À l’origine d’Esprit parc national, se trouvent les 10 parc nationaux de France : la Vanoise, les Cévennes, Port-Cros, le Mercantour, les Ecrins, les Pyrénées, la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane et les Calanques.



Riches de leurs paysages, de la faune et de la flore, ils ont décidé de s’engager plus loin dans la sauvegarde de leurs patrimoines en valorisant des activités respectueuses de la nature avec une marque collective porteuse de valeurs fortes : engagement, authenticité, respect, partage, vitalité.



Esprit parc national met en valeur des produits et services imaginés et créés par des hommes et des femmes qui s’engagent dans la préservation et la promotion des 10 parcs nationaux de France. Le Parc national de La Réunion a lancé fin 2015 la marque à La Réunion.



Ce 31 août 2018, l’Office de Tourisme de l’Ouest a donc obtenu la marque Esprit parc national pour son produit "Rando guidée Piton Rouge". C’est le premier Office de Tourisme de La Réunion à obtenir cette marque nationale.



Le Label Ville d’Art et d’Histoire



Créé en 1985 par le Ministre de la Culture et de la Communication, ce label qualifie les territoires qui s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation et de médiation du patrimoine. La ville de Saint-Paul a obtenu ce label en 2011.





