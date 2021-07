Nouvelle journée de manifestations contre le pass sanitaire

En réponse à un appel national de contestation de la mise en place d'un pass sanitaire, des mobilisations avaient été annoncées dans l'île ce samedi, à Saint Pierre à 10h au marché forain du front de mer, à Saint Denis à 14h devant la préfecture, mais aussi devant les mairies de toutes les communes.



Un appel qui a résonné dans l'île. Ce samedi matin, plusieurs centaines de personnes étaient mobilisées à Saint-Pierre, occasionnant des perturbations du trafic routier.



En ce début d'après-midi, c'était au tour du jardin de la préfecture d'être le théâtre d'une manifestation. Les rangs des opposants ont rapidement gonflé, jusqu'à atteindre un millier de participants.



Après une succession de prises de parole, les manifestants opposés au pass sanitaire ont décidé de défiler dans le centre-ville dionysien "pour défendre leurs droits et leurs libertés", avant de revenir devant la préfecture. Le tout de manière pacifique, sans entraver la circulation.







Pour rappel, les opposants étaient environ 110 000 à marcher en France samedi 17 juillet dernier, dont 18.000 à Paris et 1500 à Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-Denis.



​Régis Labrousse sur place