La grande Une Nouvelle fusillade dans un lycée au Texas: 10 morts et 10 blessés Une nouvelle fusillade s'est produite ce vendredi dans un lycée de Santa Fe au Texas, aux Etats-Unis. 10 personnes ont été tuées et 10 autres sont blessées. Deux individus ont pu être interceptés, l'un d'eux a été placé en détention.

Une nouvelle fusillade touche les Etats-Unis, peu de temps après la dernière qui a eu lieu dans un lycée du Marynland en mars dernier. Les premiers coups de feu ont été tirés ce vendredi matin dès 8 heures.



Le bilan est lourd: 10 personnes ont été tuées et 10 autres ont été blessées. Les victimes sont principalement des élèves. Un policier aurait aussi été touché.



"Des engins explosifs ont été trouvés dans le lycée et aux abords du campus", a annoncé le district scolaire de Santa Fe sur Twitter, comme le révèle nos confrères de BFM TV.



Le shérif d'un comté voisin, venu sur les lieux en renfort, a précisé que le tireur est un élève de l'établissement, âgé de 17 ans. Il ajoute également que deux personnes ont été interpellées: l'une a été placée en détention, l'autre est toujours en garde à vue. Le tireur aurait emprunté les armes de son père.



Le président américain, Donald Trump a réagi en dénonçant "une attaque horrible", en ajoutant que "cela dure depuis trop longtemps dans notre pays, depuis trop d'années, depuis trop de décennies maintenant". NP - CB Lu 3509 fois