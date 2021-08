A la Une . Nouvelle forte mobilisation des anti pass à Saint-Pierre

Les points de rassemblement anti pass mobilisent toujours autant malgré les semaines qui passent. Ils étaient nombreux ce matin dans le sud à dire non au pass sanitaire. Par LG - Publié le Samedi 21 Août 2021 à 13:20

Comme chaque samedi pour la sixième semaine d'affilée, Saint-Pierre devance la mobilisation qui prend ses quartiers devant la préfecture l'après-midi.



Ils étaient encore nombreux ce samedi matin à Saint-Pierre à partir de 10 heures malgré l'entrée en vigueur du pass sanitaire à La Réunion, comme dans la France entière, depuis le 9 août. Le mouvement a aussi agrégé, au fil des semaines, des revendications proches de celles avancées pour contrer l'instauration du pass sanitaire. C'est notamment le cas des mesures préfectorales de confinement et de couvre-feu censées juguler les interactions sociales et donc les contaminations.



Après une prise de parole dans le square de la mairie, les manifestants sudistes sont entrés dans l'hôtel de ville de la capitale du sud mais sans heurts avant que le cortège ne longe le boulevard Hubert Delisle et de se retrouver dans les jardins de la plage.







