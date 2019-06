Société Nouvelle formule de référencement pour les aires de pique-nique réunionnaises





Véritable institution dans l’ile, le pique-nique est un art de vivre créole. Chaque week-end de l’année et pendant les vacances, les Réunionnais se rassemblent en famille et/ou entre amis pour partager un moment de convivialité et changer d’air.



Grâce aux moyens financiers accordés par le Département de La Réunion et l’Union Européenne à l’ONF pour l’aménagement des aires de pique-nique et d’accueil, l’île est particulièrement bien équipée pour accueillir les pique-niqueurs.



Jusqu’en 2017, il n’existait aucun moyen pour le public, de connaître les aires de pique-nique et d’accueil installées sur le territoire de La Réunion. Le Département et



Une collaboration fructueuse reposant sur la complémentarité de moyens : le Département de La Réunion dispose de données d’une grande qualité pour chaque aire d’accueil

cartedelareunion.fr met à disposition sa plateforme simple d’utilisation, dédiée à la recherche géolocalisée d’informations / d’acteurs touristiques dans l’ile Deuxième site d’information touristique de La Réunion, cartedelareunion.fr est une plateforme consacrée à la découverte de l’île sous tous les angles et pour tous les publics, Réunionnais comme touristes.Véritable institution dans l’ile, le pique-nique est un art de vivre créole. Chaque week-end de l’année et pendant les vacances, les Réunionnais se rassemblent en famille et/ou entre amis pour partager un moment de convivialité et changer d’air.Grâce aux moyens financiers accordés par le Département de La Réunion et l’Union Européenne à l’ONF pour l’aménagement des aires de pique-nique et d’accueil, l’île est particulièrement bien équipée pour accueillir les pique-niqueurs.Jusqu’en 2017, il n’existait aucun moyen pour le public, de connaître les aires de pique-nique et d’accueil installées sur le territoire de La Réunion. Le Département et cartedelareunion.fr ont donc décidé de conclure un partenariat pour la mise en place sur le site, d’un espace dédié aux aires de pique-nique et d’accueil avec pour objectif de faciliter au maximum la recherche par l’internaute.Une collaboration fructueuse reposant sur la complémentarité de moyens :

Le retour d’expérience de ces 2 dernières années a conduit cartedelareunion.fr et le Département de La Réunion a renforcé le niveau d’information proposé par la rubrique. L’internaute a aujourd’hui accès à une information parfaitement en phase avec la réalité :

Pour chaque aire, il peut connaître le nombre de places de pique-nique

Des aires récemment aménagées un peu partout dans l’ile ont été référencées

Les équipements ont été mis à jour pour les aires réaménagées ces deux dernières années

Près d’une centaine d’aires de pique-nique fait l’objet d'une présentation en vidéo

Nouveauté 2019 : une aire d’accueil accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) au Plateau Nez de Bœuf sur la Route du Volcan à la Plaine des Cafres offrant une nouvelle offre de pique-nique et de découverte à tout public En plus de la géolocalisation de l’aire d’accueil, l’internaute peut consulter la liste des équipements proposés sur place : La présence ou non d'un parking

L’existence ou non d’une aire de jeux

Le nombre de kiosques

Le nombre de places à feu

Les points d'eau

Le nombre de bancs

Le nombre de tables avec bancs

La présence de poubelles

Le nombre de points d’eau

Le nombre de places à feu

Les accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

Une vidéo de présentation quand il en existe une dédiée au site

Romain Deslandres, l’un des deux associés de Carte de La Réunion, précise "le pique-nique est indissociable des Réunionnais et la qualité des installations dans toute l’ile participe fortement à cet engouement. Le succès de cette rubrique dédiée au pique-nique montre à quel point le partenariat engagé avec Le Département, propriétaire des forêts et des données, est une réussite. Avec près de 10% de part d’audience, c’est la 4ème rubrique la plus visitée de cartedelareunion.fr".



Cet espace est l’un des nombreux outils existants sur la plateforme et accessibles librement à tous



Trouver une activité : le site référence 100% des acteurs touristiques de manière géolocalisée

Mon voyage sur mesure : un moteur de recherche pour trouver la meilleure façon de découvrir La Réunion suivant son profil

Ma randonnée sur mesure : un outil original pour faciliter la recherche d’un sentier suivant ses centres d’intérêts : connaissances de l’île, recherche d’évasion, objectif sportif...

Infos pratiques : des conseils pour mieux connaître l’île, histoire, gastronomie, sites culturels, les meilleures activités de loisirs, comment se déplacer...

Utile : une rubrique permettant de connaître la météo du jour, l’état du trafic, trouver une station- service ou consulter une webcam

L’Île en Images : réunit tous les sites d’exception de l’île sous forme de galerie photos

L’Île en vidéos : met en scène ce qui fait de La Réunion, la fameuse Île Intense Zinfos 974 Lu 43 fois





Dans la même rubrique : < > Des travaux pour la biodiversité au Tampon ▶️ Précarité emploi: La FSU exige la titularisation des contractuels