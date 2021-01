A la Une . Nouvelle flambée de violence à Mayotte : Trois morts en trois jours

Mayotte fait face à un nouvel épisode de violence. Trois personnes sont décédées à l’arme blanche en trois jours en Petite Terre. Les élus en appellent à l’action du gouvernement. Hier, le préfet a demandé des renforts de gendarmerie. Par PB - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 07:50 | Lu 2037 fois





Les habitants vivent désormais avec "la boule au ventre". Pour exemple, ce week-end en Petite-Terre, "le meurtre entraine le meurtre et les règlements de compte s’enchaînent, notamment entre étrangers, plongeant le territoire dans une spirale infernale d’assassinats et de destruction, sans aucune réaction à la hauteur de la situation".



Le député Mansour Kamardine, la députée Ramlati Ali ou encore le président de l’Association des maires Madi Madi Souf demandent au gouvernement d’"assumer sa compétence" et "agir sans délai et avec résolution en matière de lutte contre les bandes violentes armées qui accablent les populations du 101ème département."



Hier, le préfet "a demandé au commandant de la Gendarmerie d’intervenir massivement pour mettre fin aux violences de ces dernières 24 h et permettre aux habitants de retrouver la tranquillité publique". Une opération d’interpellation a été lancée hier matin par l’autorité judiciaire. "Trois personnes ont été assassinées à l’arme blanche en trois jours à Mayotte, dont deux adolescents de 15 et 14 ans. C’est un nouveau choc pour la population de l’île qui est durement éprouvée par une augmentation sans précédent de l’insécurité et des violences qui frappent aveuglément toutes les catégories de personnes depuis 2 ans", dénoncent solidairement les élus de l’île aux Parfums dans un communiqué.Les habitants vivent désormais avec "la boule au ventre". Pour exemple, ce week-end en Petite-Terre, "le meurtre entraine le meurtre et les règlements de compte s’enchaînent, notamment entre étrangers, plongeant le territoire dans une spirale infernale d’assassinats et de destruction, sans aucune réaction à la hauteur de la situation".Le député Mansour Kamardine, la députée Ramlati Ali ou encore le président de l’Association des maires Madi Madi Souf demandent au gouvernement d’"assumer sa compétence" et "agir sans délai et avec résolution en matière de lutte contre les bandes violentes armées qui accablent les populations du 101ème département."Hier, le préfet "a demandé au commandant de la Gendarmerie d’intervenir massivement pour mettre fin aux violences de ces dernières 24 h et permettre aux habitants de retrouver la tranquillité publique". Une opération d’interpellation a été lancée hier matin par l’autorité judiciaire.