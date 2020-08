A la Une ... Nouvelle étape pour l'Écoquartier Cœur de Ville à La Possession

L'Écoquartier Coeur de Ville à La Possession entre dans une nouvelle étape avec l’engagement des nouvelles phases de travaux. Lancé en 2012, le projet Coeur de Ville accueille aujourd'hui près de 400 familles. Les premiers commerces et services de proximité ainsi que les promenades, parcs urbains et jardins partagés contribuent à faire de ce quartier un lieu de vie agréable et exemplaire sur le plan du développement durable. Le projet sera achevé dans sa globalité en 2026. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 10:47 | Lu 594 fois

S'étendant sur 34 hectares, le projet prévoit à terme 1 850 logements (soit 5 500 nouveaux habitants), 11 hectares d’espaces publics soit 35 % d’espaces plantés, 8 000 m2 de bureaux, un centre médical, 7 000 m² de commerces, 1 000 m² d’ateliers ainsi que des équipements publics (deux écoles, un plateau sportif, des aires de jeux, des cheminements piétons paysagers, des places publiques, la future Mairie centrale).



La nouvelle phase de travaux a été présentée ce lundi 3 août. Suite à la crise COVID-19 qui a ajouté de lourdes contraintes pour l’ensemble des chantiers à La Réunion, cette reprise des travaux d'aménagement et de construction constitue une nouvelle contribution à la reprise économique, avec la création d'emplois.





