Nouvelle édition du concours photos de la RNNESP : “Les zones humides de La Réunion”

Le règlement du concours photos est disponible en téléchargement sur le site de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de Saint-Paul : https://reserve-etangsaintpaul.fr.







5 catégories pour magnifier la nature

FAUNE : Photographie d’une espèce animale présente dans une zone humide de La Réunion.

FLORE : Photographie d’une espèce végétale présente dans une zone humide de La Réunion.

PAYSAGES ET ESPACES NATURELS : Photographie d’ambiance d’un paysage d’une zone humide de La Réunion.

MACRO : Photographie d’une espèce issue de la micro faune (insectes, papillons, libellules, araignées, escargots…) vivant dans les zones humides de La Réunion.

NOIR ET BLANC : Photographie artistique en noir et blanc d’une zone humide de La Réunion.



7 prix en jeu

1 grand prix toute catégorie

5 prix par catégorie

et 1 prix du public (votation par internet).

La date limite de participation est fixée au 20 septembre 2019 à 23h59.



À La Réunion, les zones humides sont situées sur plusieurs communes et à différentes altitudes. Elles offrent, par conséquent, une très grande diversité de milieux (étang, mares, embouchures de rivières et ravines, …).Par ailleurs, ces écosytèmes abritent une flore riche (fougères, cypéracées, aracées, malvacées…), une faune d’exception (oiseaux, insectes, mammifères, poissons…) et des mosaïques paysagères d’une rare beauté.Le concours photos comprend cinq catégories :Sept prix seront décernés aux gagnants au mois de novembre 2020 et répartis comme suit :Les résultats seront prononcés en novembre 2020.Les photos primées seront exposées sur l’année 2021 à la Maison de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de Saint-Paul