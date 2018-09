Nouvelle défection dans les rangs de Thierry Robert

Nous vous avons raconté comment trois conjoints de conseillères municipales appartenant à la majorité avaient fait défection pour rejoindre le camp de Jean-Luc Poudroux (voir " Législatives : Jean-Luc Poudroux pêche le gros poisson à la mairie de S-Leu "). Le lendemain, dans un post sur sa page Facebook, repris sous forme de tract fané dans les rues de la ville, l'ancien maire reconnaissait les faits et l'expliquait par un appétit trop gros de la part de ces proches qui, après avoir demandé et obtenu qui un poste de conseillère municipale pour leurs femmes, qui un boulot, avaient maintenant d'autres exigences qu'il a refusées. D'où, selon lui, leur passage "à l'ennemi" (voir " Quand Thierry Robert apporte lui-même la preuve qu'il achète des voix ").Nous sommes curieux de voir quelle explication Thierry Robert va nous sortir cette fois-ci pour expliquer qu'un autre de ses conseillers municipaux, Dominique Abar, en charge de la jeunesse et de la formation, qui lui a rejoint les rangs de Jonathan Rivière, un autre des candidats en lice.Si Pierrick Robert veut avoir une chance de l'emporter, il lui faut faire le plein de ses voix sur Saint-Leu, une des grosses communes de la circonscription, puisqu'à priori tous les maires des autres communes soutiennent son adversaire Jean-Luc Poudroux. Or, on le voit bien, la majorité municipale se délite et surtout, beaucoup plus grave, il nous revient que le personnel communal serait lui aussi très remonté contre Bruno Domen, le maire actuel, et Thierry Robert, son prédécesseur.D'où la tentative de reprise en main de Thierry Robert qui s'est fait attribuer la compétence du personnel communal. Mais pas sûr que ce soit suffisant, et surtout que ce soit bien vu par des employés qui multiplient les griefs à l'encontre des deux têtes de la municipalité : aucun avantage, salaires très bas, pressions, suppression du jour de carence, etc...Les résultats du vote du 23 septembre prochain, jour du 1er tour, seront à analyser avec attention en vue des prochaines municipales...