Nouvelle convention collective: L'ONF condamnée à payer des rappels de salaire à 25 agents

L’ONF Réunion a, ce vendredi, été condamnée aux prud’hommes. La nouvelle convention collective nationale, jugée discriminatoire, signée par les instances syndicales en 2018, remet en cause dans son application le statut des ouvriers forestiers insulaires et notamment réunionnais, explique Jacky Técher de la CFDT agroalimentaire.



"Au lieu d’être maintenu à un niveau constant, le statut social unifié défendu par la direction a été sous-classé. Les tentatives de conciliation ont débouché sur des échecs. Nous n’avons eu d’autres choix que de saisir les prud’hommes".



L’ONF a été condamné à payer à 25 salariés des rappels de salaire et des indemnités de congés payés depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle convention le 1 janvier 2019.



"17 dossiers similaires sont en attente d’un jugement par le conseil des prud’hommes de St-Denis", ajoute Jacky Técher.



Les agents STC de l’ONF de Corse dénoncent également l’application de cette nouvelle convention collective nationale. Ils sont en grève illimitée depuis fin janvier dernier.