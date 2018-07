Nouvelle classe de défense et de sécurité globale à la Réunion

Le détachement air 181 "Lieutenant Roland Garros" et le collège Reydellet, sous le haut patronage des autorités du Trinôme académique (Ministère des armées/Education nationale/Institut des hautes études de la défense nationale) ont officialisé la création de la classe de défense et de sécurité globale (CDSG) ce jeudi.



Le 24 mai dernier, les élèves des classes de 4ème du collège Reydellet avaient assisté à une information sur le Détachement Air 181 afin de faire connaissance avec l’armée de l’air et appréhender le milieu militaire qui leur était jusque-là inconnu. A la rentrée d’août 2018, une vingtaine d’élèves motivés et volontaires intégreront cette nouvelle CDSG, en classe de 3ème. Deux heures par semaine, dans le cadre de leur emploi du temps, seront consacrées à l’Education à la défense.



Les professeurs impliqués dans ce projet entretiendront des contacts réguliers avec l’unité navigante (escadron de transport 50 "Réunion") et le détachement air 181. Une visite de l’escadron et une rencontre avec le personnel navigant complèteront le parcours avenir et citoyen des collégiens.



Des activités qui se dérouleront tout au long de l’année scolaire 2018-2019 avec le soutien du Trinôme. Le collège Reydellet désormais partenaire privilégié du DA sera associé à toutes les manifestations organisées en particulier dans le cadre du centenaire Roland Garros.