Nouvelle catastrophe pour le PSG en Ligue des champions, humilié par le Real Madrid

Le PSG, avec son effectif de stars, partait favori face au Real et semblait bien parti pour filer en quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles. Les joueurs de Mauricio Pochettino avaient en effet mis les pieds sur le ballon en première période, une domination concrétisée par Kylian Mbappé à la 39e minute suite à une action de grande classe de l'international tricolore.



Au retour des vestiaires, personne n'envisageait une contreperformance des Rouge et Bleu. Et pourtant...Le PSG s'est en effet littéralement effondré en seconde période, en raison d'un Karim Benzema des grands soirs. L'attaquant français de la Maison-Blanche a en effet inscrit un triplé (61e, 76e et 78e), bien aidé sur le premier par une bourde de Gianluigi Donnarumma. Il dépasse ainsi le légendaire Alfredo Di Stéfano, avec 309 buts inscrits avec le Real, toutes compétitions confondues.



Large leader de la Ligue 1 mais éliminé en Coupe de France, et désormais de la Ligue des champions, cette défaite aura des conséquences certaines sur l'avenir de plusieurs joueurs et de dirigeants du club de la capitale, à commencer par le directeur sportif Leonardo et bien entendu Kylian Mbappé, annoncé avec insistance du côté madrilène depuis plusieurs mois.