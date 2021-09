A la Une .. Nouvelle cagnotte lancée pour nourrir 150 chiens et chats

L’association Droit de cité, qui gère l’Arche de Noé où sont recueillis les chats et les chiens errants, lance une cagnotte leetchi. Elle a pour objectif d’obtenir les besoins mensuels pour assurer le minimum aux animaux.

Par GD - Publié le Dimanche 5 Septembre 2021 à 18:03

Le message de Droit de cité :



Après trois mois d’appels quotidiens incessants pour des abandons de chiens et de chats boostés par la reprise des vols vers la métropole, la situation semble avoir repris le cours normal de choses avec des perspectives d’adoptions pour nos pensionnaires même s’ils sont trop souvent doublés sur la ligne d’arrivée par des concurrents de races à la mode arrivés tout droit de métropole ou sortis d’élevages locaux, tandis que nos royal-bourbons se voient contraints de sauter la mer et de s’expatrier pour trouver une famille aimante s’il ne veulent pas finir sous les fourches caudines de l’euthanasie dans les cinq fourrières de l’ile qui fonctionnent à plein régime.



162 055 chiens et chats ont ainsi été méthodiquement supprimés sur fonds publics, dans l’indifférence générale entre 1998 et 2018, soit l'équivalent de la population humaine de la ville de Saint-Denis. Un palmarès auquel il faut ajouter les quelque 120 000 cadavres de chiens et chats ramassés sur la voie publique sur la même période. Des chiffres sans doute encore amplifiés durant la pandémie du fait de l’interruption de la campagne de stérilisation subventionnée et non communiqués depuis 2019.



Alors nous voilà repartis pour une tournée des popottes avec la GAMELLE SOLIDAIRE DE LA RENTREE POUR L’ARCHE DE NOE ET SES ANIMAUX. Une cagnotte indispensable pour nous permettre de couvrir notre budget mensuel alimentation qui s'élève à 4500 € soit 1/3 du budget mensuel du refuge, les autres postes étant celui des soins d'hygiène et de santé auxquels vous contribuez avec des cagnottes dédiées qui s'ajoutent à la contribution moyenne de 7000 €/an de la Fondation Bardot, le reste du budget étant constitué par les salaires de nos agents de chenil.



Merci d'avance pour eux.



Astrid PUISSANT - DROIT DE CITE - Refuge Arche de Noé Ste Anne et Bonne Espérance - Ile de la Réunion