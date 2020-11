Nouvelle attaque mortelle en Australie, la 8e depuis janvier

La victime, âgée de 59 ans, faisait du bodyboard à environ 40 mètres du bord de la plage dans une eau trouble indiquent les médias locaux, avant de se faire mordre par un squale dont l'espèce n'est pas encore été identifiée, mais qui mesurait entre 3 et 4 mètres de long. L'attaque a été particulièrement violente puisque le quinquagénaire a eu la main arrachée et souffrait d'une profonde entaille à la cuisse.



L'homme a été récupéré dans l'eau par un couple qui l'avait ramené sur la plage avant d'appeler une ambulance. Malgré sa prise en charge l'homme a succombé à ses blessures. Comme rapporté par le Canberra Times, "la police a tiré sur le requin, qui est resté très près du rivage pendant environ une demi-heure".



Ce drame a provoqué la fermeture de la plage.



Les attaques de requin sont rares à Cable Beach. La dernière attaque mortelle avait eu lieu en 1993, lorsqu'un plongeur avait été tué par un requin-tigre. Le site est plutôt connu pour un certain nombre d'observations de crocodiles de mer et d'attaques de méduses-boîtes puisque la dernière remonte à 1993.



Mais depuis le début de l'année, l'Australie connait une recrudescence particulièrement inquiétante du nombre d'attaques de requins. Selon l'agence gouvernementale Taronga Conservation Society, il y a eu depuis janvier 22 attaques recensées dont 8 mortelles.