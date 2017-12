La grande Une Nouvelle attaque de chiens au Piton Hyacinthe : Pour la famille "c’est un coup dur"





L'exploitation des Damour au Piton Hyacinthe a une nouvelle fois fait l'objet d'une attaque de chiens errants dans la nuit de mardi à mercredi. L'éleveur n'a pu que constater ce matin la mort d'une autre de ses brebis et les graves morsures sur trois autres de ses bêtes. C'est la troisième fois cette année que des chiens attaquent son troupeau. Lundi, déjà cinq moutons, des poulets et un lapin ont été tués . Pour "sa famille c'est un coup dur", confie Paul Payet de l'association "Protége not troupeau".Et l'annonce du président de la CASUD de création d'un louveterie n'est pas pour le rassurer. Selon Paul Payet, André Thien Ah Koon se serait "un peu rapidement avancé". La nomination d'un maître louvetier n'apparaitrait pas avant quelques mois et son pouvoir d'action sera très limité, déplore-t-il.En attendant, "les attaques se font de plus en plus nombreuses" sans que "les politiciens ni les autorités ne semblent prendre conscience du problème que les éleveurs vivent quasi quotidiennement".De même pour les associations de protection animale, insiste Paul Payet avec qui il a tenté de nouer un dialogue, en vain. Exception faite du Crapa (Collectif réunionnais d'assistance et de protection des animaux)"qui est venu sur le terrain pour discuter", précise l'éleveur de cerfs de la Plaine des Cafres.Ce vendredi, une réunion en préfecture devrait se tenir avec les associations de protection animale à laquelle Paul Payet n'a pas été convié. "Une réunion qui sera tendue avec l'annonce du président de la CASUD", croit-il savoir.