A la Une . Nouvelle astronaute, Sophie Adenot est la seule française à espérer conquérir l'espace

Ingénieure et pilote d’hélicoptères de l’armée de l’Air, la quadragénaire est la nouvelle collègue de Thomas Pesquet puisque, depuis ce mercredi, elle est la nouvelle astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA). Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 08:36

L’annonce a été faite au Grand Palais Ephémère, à Paris, en conclusion du Conseil de l’ESA au niveau ministériel, où était définie la stratégie de l’Europe pour les prochaines années dans le secteur, ce mercredi 23 novembre.



A 40 ans, Sophie Adenot, bourguignonne d'origine, est désormais astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA), seule femme française à pouvoir espérer aller dans l’espace dans un avenir proche, confient nos confrères de la presse hexagonale.

Diplômée de l’école d’ingénieurs ISAE-SUPAERO de Toulouse, la jeune mère de famille s'est spécialisée dans la dynamique de vol des engins spatiaux et des avions. Puis, après une formation génie des facteurs humains au prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, de Boston (États-Unis), elle a travaillé pendant un an chez Airbus Helicopters sur la conception des cockpits.



Sophie Adenot devient alors la première femme pilote d’essai sur hélicoptères en France, pour finir par atteindre 3000 heures au compteur, sur 22 appareils différents.



A l'issue d'une sélection drastique, ils sont dès lors cinq Européens de plus à accéder à ce prestigieux statut. Outre Sophie Adenot, l’ESA a choisi pour la représenter la Britannique Rosemary Coogan, le Suisse Marco Sieber, l’Espagnol Pablo Alvarez Fernandez et le Belge Raphaël Liégeois.