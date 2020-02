Nouvelle action des Gilets jaunes au Carrefour de St-Pierre (actualisé)

Une trentaine de Gilets jaunes ont envahi ce matin vers 11h la galerie marchande de Carrefour dans la ZAC Canabady à Saint-Pierre.



Les manifestants sont arrivés habillés normalement. Une fois à l'intérieur, ils ont fait le tour des rayons et rempli leurs caddies avec des produits du Bouclier Qualité Prix (BQP) et, lors du passage en caisse, ils ont réclamé une remise de 40%.



Devant le refus des caissières, ils ont laissé les caddies sur place et ont enfilé leurs gilets jaunes et ont déroulé leurs banderoles s'en prenant au groupe Hayot ou appelant à produire local pour nourrir les Réunionnais. Ou encore appelant leurs concitoyens à se libérer des chaînes de l'esclavage moderne.



Les Gilets jaunes se sont ensuite rendus au Jumbo Score avant de rentrer chez eux vers 13 heures.