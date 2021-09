Nouvelle-Zélande : Un ressortissant sri-lankais radicalisé passe à l'attaque dans un supermarché

Un sympathisant de l’organisation Etat islamique est passé à l’action ce vendredi en Nouvelle-Zélande. Il se serait procuré le couteau à l’intérieur du magasin et a frappé au hasard plusieurs personnes. Parmi les six personnes touchées, trois se trouvent dans un état critique.



L’assaillant a été rapidement neutralisé. "Les policiers ont mis moins de 60 secondes pour l’abattre", rapporte le New Zealand Herald.



L’homme de 32 ans était "connu comme étant une menace", a avoué la Première ministre Jacinda Ardern. "Ce ressortissant sri lankais arrivé en Nouvelle-Zélande en 2011" était surveillé depuis 2016 en raison de "ses sympathies pour l’Etat islamique".



Il faisait l’objet d’une "surveillance policière constante", ajoute le New Zealand Herald. C’est pourquoi, quand il est sorti de chez lui ce vendredi 3 septembre et s’est dirigé vers le supermarché Countdown de la zone résidentielle de New Lynn à Auckland, il était suivi par des policiers. Mais il ne lui aura fallu que quelques secondes pour s’emparer d’un couteau dans un rayon et poignarder six personnes au hasard.



"Ce qui s'est passé aujourd'hui est ignoble", a souligné Jacinda Ardern, qualifiant cette attaque de "terroriste".