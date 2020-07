Nouvelle Zélande : Un jeune touriste réunionnais attaqué à coups de ciseaux

Un jeune homme en road-trip en Nouvelle-Zélande a été attaqué et volé lundi 22 juin dernier dans la ville de Gisborne. Christophe B, 32 ans, a été agressé par un jeune homme qui faisait du stop, indique la presse locale sur une information du Gisborne Herald. Il a été frappé à coups de ciseaux au visage, aux bras et aux mains alors qu’il tentait de fuir. Le véhicule a fini sa course contre une maison.



La victime a été hospitalisée et a subi plusieurs interventions chirurgicales. Son pronostic vital n’est pas engagé.



L’auteur présumé a été arrêté et a, hier, été inculpé pour des faits de violence et de dégradation.