Nouvelle-Zélande: Au moins 5 morts et une vingtaine de blessés lors d'une éruption volcanique

Au moins cinq personnes sont décédées et une vingtaine blessées et gravement brûlées lors de l'éruption ce lundi 9 décembre du volcan de White Island, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, selon un bilan provisoire qui pourrait encore s'alourdir.



Quelque 10.000 touristes visitent chaque année cette île formée d'un volcan, qui entre en éruption régulièrement depuis un demi-siècle, la dernière fois remonte à 2016.



Selon la police, une cinquantaine de touristes se trouvaient à proximité du volcan au moment de son éruption. Certains ont pu être secourus et ramenés sur la terre ferme avant que la police n'indique dans un communiqué que les conditions étaient devenues "trop dangereuses" pour poursuivre les opérations de secours.