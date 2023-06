La grande Une Nouvelle Voie Urbaine du Tampon : Début des travaux prévus dès l'année prochaine

La Nouvelle Voie Urbaine qui prévoit de connecter le rond-point des Azalées à la RN3 au niveau du 14e km via Trois-Mares se met progressivement sur les rails. Installé sur le rond-point, qui sera traversé par la voie de TCSP, le QG des Zazalé doit rapidement trouver un terrain sur lequel mettre en place son projet agricole, social et culturel. Par PB - Publié le Vendredi 16 Juin 2023 à 19:12

Le Conseil communautaire de la CASUD a voté ce vendredi l'autorisation de déposer le dossier environnemental. La Nouvelle Voie Urbaine, ex-Voie express du Tampon ex-Rocade , a pour objectif de fluidifier le trafic en y intégrant également des voies de TCSP (Transports en Commun en Site propre) et une voie verte. Un axe routier de 5 km qui viendra connecter le rond-point des Azalées à la RN3 au niveau du 14e km en passant par Trois Mares et la nouvelle gare routière de la Châtoire.



"Un projet pensé il y a des décennies"



"Un projet entamé en 2014", précise le président de la CASUD André Thien Ah Koon en préambule, "entrant dans sa phase opérationnelle dès l'année prochaine". Les travaux ont été divisés en trois phases pour un montant total de 51 millions d'euros. La commune, en charge de la maitrise foncière, a déjà mis sur la table 26 millions d'euros pour les acquisitions. L'Etat, la Région et le Département ont déjà validé le principe de financement, assure André Thien Ah Koon.



Les élus de l'opposition, Nathalie Bassire, Monique Benard et Gilles Fontaine, ont voté contre cette autorisation de déposer le dossier environnemental. "J'ai toujours été opposée à ce projet pensé il y a des décennies. Il faut travailler à d'autres politiques de transport ", précise Nathalie Bassire.



Le projet prévoit ainsi un aménagement d'une voie de bus en site propre traversant le rond-point des Azalées. Un rond-point qui abrite depuis 2019 d'anciens Gilets jaunes. "J'avais écrit au préfet, j'avais écrit au président de Région pour leur demander vraiment de prendre leurs responsabilités et permettre à ces personnes d'être relogées ailleurs, peut-être chez eux", livre la conseillère communautaire mais aussi députée.



A la recherche de 10 hectares



Un chez-soi, le QG des Zazalés en recherche un depuis plusieurs années. Le collectif a déposé des dossiers auprès de la mairie du Tampon, de la préfecture de Saint-Pierre, la Région et du Département. Sur 10 hectares de terres agricoles, le QG des Zazalés souhaiterait avant tout développer des activités agricoles mais aussi poursuivre son accueil solidaire (en lien avec la Croix-Rouge, une centaine de personnes ont été accueillies sur le QG), accueillir des animations et des événements culturels. Un projet aussi par l'insertion agricole qui sort des sentiers battus et le "rend difficile à mettre en place face au système actuel", déplorent les membres du mouvement contestataire.



Ainsi, fidèles à leurs principes de liberté de chacun, certains activistes "souhaitent partir, d'autres veulent rester sur le rond-point pour garder la maison du peuple et protéger les espaces endémiques qui s'y trouvent", précisent-ils, rajoutant soutenir également les familles touchées par le tracé de la route.