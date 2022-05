Politique Nouvelle Union Populaire : "Le remaniement de ce programme doit indéniablement prendre en compte la situation des Outre-mer"

Jean-Hugues Ratenon a écrit un courrier à Manuel Bompard, négociateur en chef de LFI, et à la secrétaire générale de La France insoumise. Par N.P - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 16:15

Le courrier du député :



Objet : l’Outre-Mer



En premier lieu, je souhaite adresser à toute l’équipe de l’Union Populaire toutes mes félicitations pour ces accords historiques obtenus à la fois entre les différentes organisations politiques de gauche ainsi qu’autour d’un programme partagé comme base de cette Nouvelle Union populaire.



La conscience qu’il faut battre Macron et sa politique a eu raison de la division et nous voilà, aux portes de cette Nouvelle Union Populaire, qui espérons sera la plus large possible. Et plus que jamais, ce sera ensemble et unis, que nous pourrons instaurer une politique au service du peuple.



Le moment est venu de porter d’une même voix le cri des citoyens à savoir :



Non à Macron et à son bilan de ces 5 dernières années ;



Non au RSA conditionné à des travaux d’intérêts généraux ;



Mais Oui à la retraite à 60 ans,



Oui à une allocation pour les étudiants,



Oui à un SMIC à 1400 euros,



Oui au blocage des prix



Oui à une véritable politique de transition écologique…



Je sais aussi, que l’accord programmatique est toujours en cours. C’est pour cela, que le remaniement de ce programme doit indéniablement prendre en compte la situation des Outremers, et tenir compte des résultats sortis des urnes lors de ces présidentielles.



Si l’Avenir en commun avait pris en considération nos territoires, il ne doit pas être mis de côtés dans ce nouveau programme.



Le livret Outre-Mer de l’avenir en commun doit à mon sens intégrer cet accord, l’Etat d’urgence sociale, la continuité territoriale, la question de l’eau, de la cherté de la vie sont autant de sujets préoccupants dans nos territoires.



Comptant sur vous, Fraternellement.



Jean Hugues RATENON