Communiqué Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale : "L'espoir à gauche"

Pour le collectif "Ensemble!-974", la Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale représente "l'espoir à gauche". Par N.P - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 09:54

Le communiqué :



Après des années de division et de défaites, l’accord conclu entre les diverses forces de gauche et écologistes représente un espoir pour celles et ceux qui ne veulent pas d’un second quinquennat entièrement macroniste et qui rejettent absolument les propositions de l’extrême droite.

Espoir parce que cette unité enfin réalisée peut permettre d’enrayer la spirale des défaites. Le système électoral et l’affaiblissement de la gauche exigent une unité de ,candidature par circonscription. Elle est réalisée.

Espoir aussi parce que, sur la lancée du score réalisé à la Présidentielle par Jean-Luc Mélenchon, c’est sur des bases radicales que s’est concrétisé cet accord défendant notamment la retraite à 60 ans, qui sera un combat essentiel contre les projets macronistes.

Un accord qui pose aussi la question de la planification écologique et qui prône la VIème République. C’est-à-dire que les revendications sociales, écologiques et démocratiques sont mises en avant et peuvent mobiliser celles et ceux qui veulent un autre monde.

C’est pourquoi, dans les semaines qui viennent, tout doit être fait pour que le maximum de voix se portent sur les candidates et les candidats de la NUPES. ENSEMBLE ! prendra toute sa place dans cette bataille, avec ses collectifs locaux et les militant-es d'ENSEMBLE! qui participent à l'Union Populaire, pour que se constituent des assemblées locales de la NUPES, avec les forces politiques et des citoyens et citoyennes en soutien aux candidatures unitaires.



Bâtir un autre monde, c’est possible. Toutes et tous ensemble, maintenant.

Le 07 mai 2022 :

D.DEBALS,

E.DUCROUX,

C.HELARY,

D.SIMONIN,

Ensemble!-974