Nouvelle Route du Littoral (NRL)

GRANDS CHANTIERS



La Région Réunion a engagé le Chantier de la Nouvelle Route du Littoral, essentiel pour la sécurité des Réunionnais. Elle entend le mener à son terme dans un calendrier le plus resserré possible, sur la base d’un juste prix et dans un cadre légal.



Depuis janvier 2020, la Région est en discussion avec le Groupement sur la base d’un relevé de décisions visant à poursuivre les travaux du MT5-2 (Digue Grande Chaloupe / La Possession de 2,7 km).



A ce stade, les échanges sur les questions juridiques et financières n’ont pas encore abouti. Une réunion est prévue dans le courant de la semaine prochaine entre l’Etat, le Groupement et la Région. Cette réunion doit arrêter les conditions définitives de poursuite de ce dernier tronçon de digue. En effet à ce jour, les demandes formulées par le Groupement sont inacceptables juridiquement, car non conformes au Code de la Commande publique. Il est inconcevable pour la Région Réunion de s’engager dans une voie illégale.



Pour un marché de 298 millions d’euros, signé en 2014 pour l’exécution de cette digue, le Groupement fait désormais valoir une demande comprise entre +150 et +300 millions d’euros, soit une augmentation de 50 à 100 %.



Aucun protocole ne sera signé par la Région Réunion sur des bases illégales. Le montant du marché ne peut en effet être augmenté de plus de 15%.



Pour rappel, la responsabilité de l’acheminement des matériaux est à la charge du Groupement qui seul est en relations contractuelles avec des transporteurs.



La Région regrette l’instrumentalisation des transporteurs qui n’est sans doute pas étrangère au positionnement du Groupement.

Dans un souci de maintenir le dialogue, la Région reste ouverte à la discussion autant avec le Groupement, qu’avec les transporteurs.

Plus que jamais, la Région Réunion affiche sa détermination à terminer ce chantier essentiel à l’activité, à la sécurité des usagers et au développement du territoire.