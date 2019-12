Rubrique sponsorisée Nouvelle MINI Electric : Elle est déjà en précommande ! [Publireportage] Plus MINI que jamais, la nouvelle MINI Cooper SE arrivera à la Réunion dès le mois de mars... Un Design à façonner soi-même, 1 000 possibilités, dans la grande tradition MINI. Irrésistible et 100% électrique c'est une vraie petite bombe qui est déjà disponible en pré-commande.

MINI Cooper SE, qui est-elle ?

Elle file sans bruit, la nouvelle MINI Cooper SE est la première MINI 100% Electrique. Elle sera disponible dès le mois de mars 2020. Dans la grande tradition des MINI, elle possède toutes les qualités sportives et esthétiques de ses grandes soeurs. Côté autonomie, elle permet de parcourir jusqu'à 234 kilomètres (selon le nouveau cycle européen d'homologation WLTP) ... Son prix ? Il s'entend à partir de 38 900€ pour la version S, hors bonus écologique de 6 000€.



Un design réinterprété

Depuis 1959, le design de la MINI est unique et reconnaissable entre tous, et toujours en avance sur son temps.

Dans la MINI Cooper SE, rien ne laisse deviner, au premier abord, que l'on se trouve au volant d'une voiture électrique, tout se joue dans les détails qui reprennent la couleur jaune, symbole de l’électrique chez MINI et usage de matériaux modernes. Les packs équipements préconfigurés (S, M, L et XL) vous facilitent la décision lors du choix des inserts décoratifs. Les inserts MINI Electric spécialement conçus pour la MINI Cooper SE comprennent des accoudoirs de porte et des Knee Rolls en Carbon Black, des inserts de porte élégants en Piano Black et un insert de planche de bord au design exclusif MINI Electric. À cela viennent s'ajouter des tapis de sol assortis avec logo Electric et surpiqûres jaunes. Les sièges sont recouverts de cuir Cross Punch Carbon Black.

Au niveau du design extérieur, la calandre est fermée – pour une aérodynamique accrue. Le logo MINI Electric sur la trappe de recharge indique où brancher le câble de recharge. À la place du système d'échappement devenu superflu, la MINI Cooper SE est dotée d'un diffuseur arrière. Et avec les jantes en alliage léger 17" « Electric Corona Spoke » bi-ton au design futuriste disponibles en option, vous êtes sûr de ne pas passer inaperçu.



La révolution de l'électrique sans compromis

Une accélération fulgurante ! Avec ses 135 kW/184 ch, la MINI Cooper SE atteint les 100 km/h en seulement 7,3 secondes. Le couple maximal de 270 newtonmètres est immédiatement disponible, indépendamment du régime. La vitesse de pointe est de 150 km/h. Son centre gravité bas et son système de traction amélioré ASR (Active Slip Regulation) garantissent les sensations de karting qui font la réputation de la MINI. Avec les MINI Driving Modes, il est possible de modifier le temps de réponse de la MINI Cooper SE. Ils vont de SPORT, MID et GREEN jusqu'au mode très économe GREEN+.



La pédale d'accélérateur de la MINI Cooper SE ne commande naturellement pas l'alimentation en carburant, mais en électricité. Elle permet non seulement des accélérations puissantes, mais aussi un freinage précis – jusqu'à l'arrêt. En exploitant ce " One-Pedal-Feeling ", il est possible de récupérer une partie de l'énergie cinétique et de réduire la consommation.



Un bonus écologique

Les particuliers bénéficient d'une prime à l'achat d'une voiture électrique, ou bonus écologique, à hauteur de 6000€. Attention, il est impératif de garder sa voiture un an sous peine de devoir reverser le bonus. Dans le cas d'une location avec option d'achat, il faut conserver la voiture deux ans pour bénéficier du bonus écologique.



Tout savoir sur le véhicule électrique



Quelles sont les contraintes techniques liées à un véhicule électrique?

La borne de recharge va de pair avec le véhicule électrique...

Dans une maison individuelle il existe plusieurs possibilités pour recharger son véhicule. Vous pouvez soit brancher votre chargeur sur une simple prise domestique 230V conventionnelle, soit installer une borne de recharge (Wallbox). En fonction de votre choix la durée de la pleine charge sera différente,



Attention, ne pas oublier avant tous travaux, réalisés par un professionnel qualifié, de faire un bilan électrique de votre logement et au besoin de retailler en ampérage votre compteur.



Dans les logements collectifs il est possible d'invoquer le "droit à la prise " auprès du syndic afin de faire installer, à vos frais, une borne de recharge individuelle ou une prise renforcée au sein du parking de votre immeuble.



Une voiture électrique produit-elle moins de CO2 qu'un véhicule à moteur thermique?

Lors du fonctionnement, les véhicules électriques actuels tels que la MINI Cooper SE émettent clairement moins de CO2 qu'un véhicule à moteur thermique comparable – même en cas d'utilisation du mix énergétique actuel provenant de sources non renouvelables. Lorsque l'énergie est produite à partir de sources renouvelables telles que le vent, le soleil ou l'eau, les émissions de CO2 sont pratiquement nulles.



Combien de temps dure la recharge ?

Tout dépendant du mode de recharge que vous utilisez. Si vous utilisez une simple prise domestique, 3 heures suffisent pour récupérer 20% de charges (ce qui suffit généralement à couvrir les besoins quotidiens). Il vous faudra compter 15 heures pour une recharge totale.



Si vous utilisez une Wallbox MINI, le temps de charge est généralement réduit, il faut compter environ 7 heures.



Et si vous utilisez une borne de recharge rapide (disponible en stations-service, parkings de super marchés…) la recharge sera encore plus rapide. Par exemple, si vous roulez tous les jours 100 kilomètres, vous pouvez recharger l'énergie nécessaire en 23 minutes sur une station de recharge rapide, en environ 2h sur une station de recharge domestique type Wallbox ou encore en 6 h sur une simple prise domestique.



Est-ce que rouler électrique est moins cher?

Le prix d'achat d'une voiture électrique est plus élevé que celui d'un véhicule à essence – mais vous allez faire d'importantes économies au niveau de la consommation. Il faut compter 4€ pour une charge permettant de rouler 300 kilomètres .



Que coûte la maintenance d'un véhicule électrique ?

Les moteurs électriques contiennent moins de pièces mobiles que les moteurs à combustion. Les besoins en maintenance sont donc plus faibles. Les moteurs électriques ne nécessitent pas de vidange d'huile, n'ont pas d'embrayage et grâce à la récupération, l'usure des freins est moins importante. Tout cela réduit les frais de maintenance, et vous bénéficiez d'une garantie de 8 ans sur la batterie. INFORMATIONS ET PRE-RESERVATIONS SUR LE SITE ET EN CONCESSION MINI





