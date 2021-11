A la Une .. Nouvelle-Calédonie : Requins-tigres et bouledogues pourront être abattus dans la province sud

Les deux espèces de requins ne font plus partie des espèces protégées et pourront désormais faire l'objet de prélèvements suite à plusieurs attaques mortelles cette année. Une décision qui fait débat en Province Sud. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 2 Novembre 2021 à 09:20

La Nouvelle-Calédonie déplore quatre attaques mortelles entre février et avril 2021.

Depuis 2013, les requins-tigres et bouledogues sont des espèces protégées alors que 23 attaques ont eu lieu dont 16 en Province Sud. Raison pour laquelle ces requins pourraient bientôt faire l'objet d'une pêche autorisée. C'est en tout cas ce que souhaite l'assemblée de cette province après en avoir débattu. Pour Sonia Backès, la présidente de la Province Sud, bouledogues et tigres "ne sont plus en danger d'extinction."



Certains s'opposent à ces prélèvements, notamment les victimes des attaques. La porte-parole de Générations Nouvelle Calédonie relève le risque augmenté de rencontre avec les requins "qu'il faudra appâter pour tuer". Elle soulève également le fait qu'aucune étude scientifique n'est venue prouver que les prélèvements avaient pour conséquence de faire baisser le nombre d'attaques.