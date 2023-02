Nouvelle-Calédonie : Des mains retrouvées dans l’abdomen d’un requin-bouledogue

Deux jours après le décès d’un Australien victime d'une attaque de requin à la plage du Château Royal, le 19 février dernier, un requin-bouledogue a été capturé. Deux mains ont été retrouvées dans son abdomen.



Dans un communiqué, le procureur de la République de Nouméa a indiqué que lors de la nécropsie du squale, deux mains, gauche et droite, et un morceau de tissu correspondant au maillot de la victime ont été trouvés dans l’abdomen du requin.



Deux autres squales avaient été capturés et les nécropsies effectuées ce mercredi n'avaient pas donné de résultats.



Une enquête a été initiée après la diffusion de plusieurs clichés photographiques représentant la victime lors de sa prise en charge par les secours, ainsi que lors de la nécropsie pratiquée sur le requin-bouledogue. Selon le parquet, ces images sont particulièrement choquantes et il est intolérable qu’elles soient diffusées dans le domaine public.