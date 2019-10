zautos974.com

Nouvelle BMW X1 : un restylage réussi !

Quelques semaines après la série 1, c'est au tour du X1, le SUV entrée de gamme de la marque bavaroise, d'être remis aux goûts du jour et de faire son arrivée sur les routes de la Réunion. Nouvelle face avant, intérieur plus valorisé, nouvelles technologies tant au niveau des équipements que de la motorisation, la nouvelle X1 se repositionne sur un secteur de plus en plus concurrentiel.





Pour lire la suite, cliquer ici… La seconde génération du X1, qui s'apprête à fêter ses quatre ans, adopte un nouveau visage, qui permet de renforcer son air de famille avec les derniers X3 et X5. Elle adopte de nouveaux feux, une nouvelle calandre et un bouclier complètement redessiné. Si la forme des feux reste…

Jean Pierre Vidot