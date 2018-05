Nouvel organigramme pour La République en Marche à La Réunion, deux nouveaux coordonnateurs nommés

La République en Marche à La Réunion "se porte bien" mais avait besoin d'une "vraie structuration". C'est l'analyse de son référent territorial, Henri Chane-Tef, faite ce matin devant la presse à Saint-Denis. Pour ce faire, deux nouveaux coordonnateurs ont été nommés dans l'île pour remplacer Brigitte Hoarau et Marc-André Hoarau : Sherif Bemat pour la région Sud et Sophia Ferrère pour l'Ouest.



Cette restructuration du mouvement présidentiel ne concerne pas les secteurs Nord et Est, qui voient Fernande Anilha et Dominique Panom-Ballom être confortés dans leurs statuts. Des coordonnateurs communaux seront également nommés dans les prochains mois qui seront chargés de mettre en place une équipe de militants. "Quelque soit notre étiquette, si nous montrons à la population que nous sommes à son service, nous aurons la possibilité d'avoir un électorat qui nous suit", assure Henri Chane-Tef.