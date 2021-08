Nouvel ordre démocratique

Il faudrait adopter une politique dite de l’autruche ou un aveuglement certain pour ne pas observer l’obscure masse nuageuse imprégnant le ciel des « démocraties ».



Alors bien même que 2020 prévenait de la cassure des systèmes mondialistes, 2021 sonne progressivement l’effondrement Démocrato-Universel.



Monarchies, Républiques, pas une de ces institutions ne peut aujourd’hui acter quelconque forme de sérénité face à la montée des partis extrêmes.



Protéger la Nation des troubles extérieurs, rétablir l’ordre républicain, revisiter les politiques migratoires afin de taire tout conflit civil, autant de populistes « propositions » émanant de partis fin prêt à détruire le rouage démocratique afin de s’ériger Régent.



A échelle mondiale, les Démocraties s’estompent.



Multiples se veulent être les États sombrant au sein d’ignobles dictatures, lesquelles statuées comme « démocraties non libérales », à l’image du Brésil, de l’Inde, et des USA sous la mandature TRUMP.



L’Europe, berceau civilisationnel de l’Humanisme n’échappe aucunement à la règle.



En Italie, une incestueuse coalition s’efforce de préserver le Régalien de partis fascistes, lesquels disposeraient dès lors de l’ensemble des pouvoirs ; une inédite situation depuis MUSSOLINI. L’Autriche, nation d’Adolf HITLER, réalise de par le parti écologiste un spectaculaire basculement xénophobe, ceci dans le but de retarder l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite.



En Allemagne, la stupéfaction se veut entière. Pourtant vigilant, le pays observe une constante montée de l’extrême droite, ne gagnant plus seulement les régions de l’Est (statuées comme étant les plus pauvres).



L’Espagne confirme l’équation radicale, la fragile coalition dirigeante tressaillant face à la fulgurante montée d’une rigide extrême droite, nostalgique d’un tyrannique dictateur.



Les cendre d’Europe du Nord ne sont pas sans alarmées la communauté européenne ; les partis socio-démocrates en miettes, l’idéologie extrémiste se veut aux portes du pouvoir.



Pour exemple, la Suède autrefois tolérante, démontre désormais une phare hostilité à l’égard des étrangers, l’intégration de ces derniers jugée problématique.



D’antan Nation des Lumières, la France devint au fil des années, le pays de l’Illusion.



Taisant une remise en question pourtant primordiale, les français choisirent l’Utopie à la Réalité. En effet, selon ces mêmes sujets, même si l’actuel Président venait à devenir très impopulaire, le pays opterait pour la sagesse et par cela, ne voterait pas pour une / un président(e) d’extrême droite. Pourquoi cela ? Tout simplement car nombreuses et nombreux, sont les citoyennes et citoyens déclarant que notre système électoral nous protège des extrêmes environnants.



En plus de figurer comme ignominie certaine, cela est tout bonnement FAUX !



Déclarer pareille sottise, c’est oublier l’histoire de notre Nation.



Déclarer pareille idiotie, c’est se méprendre sur le déroulé des élections de la Ve République, et ce depuis le départ du Général De Gaulle.



1) Aucun candidat n’a jamais été réellement élu Président de la République au sein de notre pays. L’élection présidentiel reposant bien plus sur le duel que la volonté citoyenne, c’est toujours quelqu’un d’autre qui est battu.



2) Aucun Président de la République n’a été réélu, excepté après une période dite de cohabitation. 3) Aucun Président élu la toute première fois où il a été candidat, n’a été réélu.



Emmanuel MACRON répond aujourd’hui à l’ensemble de ces critères, et c’est pourquoi, sa réélection n’est aucunement acquise relativement aux échéances présidentielles de 2022, et ce, même si opposé à un / une candidat(e) d’extrême droite.



L’affaire des retraites est une manifestation fort inquiétante de tout cela.



Nos Démocraties Mondialistes semblent définitivement incapable de recréer de la croissance, de se porter garantes des acquis sociaux, de protéger le citoyen des dangers extérieurs, d’intégrer les Femmes et Hommes issus de milieux défavorisés, ...



Incapables de garantir les certitudes citoyennes, elles pérennisent le logiciel pourtant obsolète d’une vision politicienne révolue.



En voie de prolétarisation, les classes moyennes sont exclues d’un système bénéficiant aux castes supérieures, lesquelles s’adonnent à un épanouissement tant complet que durable.



A échelle du globe, en France, la Démocratie survivra uniquement si elle offre un programme autre que celui de faire barrage à l’extrême droite ou bien même l’extrême gauche.



Donner du sens au terme de Nation est l’enjeu de l’actuelle décennie.



Donner du sens à la place de la Nation au sein du rouage européen, du Monde, et de la Nature.



La Démocratie doit plus que jamais démontrer que nous pouvons mieux vivre, que nos jeunes générations peuvent mieux vivre.



Rassembler, Unifier, Activer, telle est la devise de ce nouvel ordre Démocratique.