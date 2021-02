Nouvel épisode de blanchissement des coraux à Saint-Pierre

Déjà en octobre 2020 et de nouveau en ce mois de février 2021. Un nouvel épisode de blanchissement des coraux a été observé récemment par l’Association Citoyenne de Saint-Pierre . "Depuis 2 semaines, l'eau du lagon de Saint-Pierre oscille entre 29 et 30°C, ce qui a fini par provoquer la bascule pour les coraux. D'un jour à l'autre, la différence d'état peut être spectaculaire vers le blanchissement ! Et le niveau très bas des marées basses actuelles n'arrange pas la situation", indique Gaëtan Hoarau.Pour l’association, gardienne de la protection de la biodiversité de la ville "pour ne pas surajouter à ce phénomène climatique", il est nécessaire de respecter les coraux, des animaux bien vivants. "Faire attention à ne pas les casser, à ne pas marcher dessus".L’ACSP-Réunion rappelle également la réglementation: "Il est interdit de marcher sur les coraux. La pêche sous-marine est aussi strictement interdite dans TOUS les lagons de La Réunion".