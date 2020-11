A la Une ... "Nouvèl de La Réunion et d’ailleurs" de Marie Claude Barbin

Publié le Lundi 2 Novembre 2020

Quelques bonnes nouvelles de La Réunion dans ce recueil de Marie Claude Barbin. L’auteure qui avait écrit auparavant son propre parcours est passée dans une « autre vie », avec « Nouvèl de La Réunion et d’ailleurs », elle promène et pose un regard lucide, bienveillant tout en décryptant les faiblesses humaines de quelques personnages. L’ouvrage se concentre sur des faits, des situations qui de prime abord paraissent anodins mais bien… réunionnais… Une littérature du réel, un thème qui se développe depuis une décennie facile à lire, léger et relaxant.



Entre « ladilafé » « na point personne » ou encore « Kroizièr Kosta lé dos » Marie Claude Barbin, dévoile des histoires émouvantes quelques fois drôles. D’un univers à l’autre, il est question des qualités, des défauts des Réunionnais dans leur vie quotidienne ou en déplacement. Une galerie de portraits de personnes que nous rencontrons et qui ne nous laissent pas indifférents tant que la réalité est claire et nette : « J’ai oublié de vous dire que madame Larose vit sur le littoral. Elle a quitté les hauts de l’île à cause de ses rhumatismes, et sûrement en raison du manque de « l’a dit, l’a fait » pour étoffer ses longues journées froides et monotones. Dans un petit village où les commérages vont bon train, les sujets sont vite épuisés. Entre les petites manies de la grenouille de bénitier, la voleuse de mari, la gendarmette qui mène son mari à la baguette... Il n’y a pas de quoi satisfaire une curiosité effrénée. « À la fin, ça finit par lasser.» Madame Larose semble être connu de tous, une voisine de palier ou de quartier.



Dans « na point personne » un personnage familier avec un dialogue sans ambage : « Lucile va voter parce que c’est un devoir, et aussi parce que Joseph lui force un peu la main en lui remettant le « bon bulletin » à couler dans l’urne. Son truc à elle, c’est la télé : les feuilletons romantiques brésiliens télénovelas où l’on parle d’amour, de richesse et de gloire. Ça la fait planer. L’heure du feuilleton est un moment institutionnel que rien ni personne n’a le droit d’interrompre, pas même Joseph. »



Marie Claude Barbin a réussi un double exploit, celle de proposer ces histoires en créole et en français. Un créole excellemment maîtrisé à l’écrit et qui mérite qu’une voix se pose et narre ces aventures à la radio puisqu’il ne manque que quelques bruits de fonds pour se retrouver dans la vie des uns et des autres… .







