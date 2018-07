Nouvel attentat déjoué à Paris : un diplomate iranien basé en Autriche impliqué

Un projet d'attentat en région parisienne a été déjoué par la police belge, a annoncé la chaîne VTM Nieuws, informations confirmées ensuite par le parquet fédéral belge.



Les deux personnes interpellées sont deux Belges d'origine iranienne. Les policiers ont découvert dans leur voiture un mécanisme de mise à feu et 500 grammes d'explosif TATP.



D'après les autorités belges, le couple visait un rassemblement des Moudjahidines du Peuple Iranien (MEK), un parti d'opposition iranien, le 30 juin à Villepinte en région parisienne.



"Une enquête de terrorisme" a été ouverte par le parquet fédéral, a annoncé ce dernier dans un communiqué. Les deux personnes interpellées, âgées de 38 et 33 ans, ont été "inculpées de tentative d'assassinat terroriste et de préparation d'une infraction terroriste".



"Dans le même temps, un complice présumé (...) a été privé de liberté en France", a précisé le parquet fédéral belge.



Selon BFMTV, deux autres personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue à Levallois-Perret, avant d'être remises en liberté.



Par ailleurs, un contact du couple a également été arrêté en Autriche. Il s'agit d'un diplomate iranien basé en Autriche, membre des services de renseignement iraniens. Cet homme est soupçonné d'avoir fourni l'explosif au couple interpellé en Belgique, lors d'une rencontre au Luxembourg.